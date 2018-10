Baiersbronn (mb). Einmal mehr machte sich Gemeinderat Karlheinz Nestle (FWV), der auch Ortsvorsteher von Klosterreichenbach ist, in der Fragestunde des Gemeinderats zum Fürsprecher der Eidechsenpopulation in Klosterreichenbach. "Wer bestimmt den Zeitpunkt für das Mulchen? Mir ist aufgefallen, dass teilweise unter der Grasnarbe gemulcht wird und blühende Wiesen abgemäht werden. Sicher ist das nicht gut für die Eidechsen", so Nestle bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Bürgermeister Michael Ruf sicherte zu, im kommenden Jahr den Termin für das Mulchen auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Zuständig sei der Baubetriebshof, einige Teile würden auch privat vergeben.