Baiersbronn Sattelzug kommt von Straße ab

Wie die Polizei berichtet, befuhr am Samstag um 6.05 Uhr ein Sattelzug die Bundesstraße in Richtung Freudenstadt. Unmittelbar nach der Einmündung zur Landesstraße 83 kam der Sattelzug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Tankauflieger auf die Fahrbahn. Entgegen erster Meldungen hatte der Sattelzug keinen Gefahrgutstoff geladen. Der Verkehr wurde zunächst halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Bergung des Sattelzugs wurde die Bundesstraße 462 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung dauerte laut Angaben der Polizei bis etwa 22 Uhr. Die Feuerwehr des Landkreises Rastatt war mit einem Gefahrgutzug vor Ort und begleitete die Bergungsmaßnahmen.

Bei der Überprüfung des Sattelzugfahrers stellte die Polizei fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,40 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.