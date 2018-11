Baiersbronn Sanierungsbedarf weckt Zweifel an Wasserkraft

Der technische Betriebsleiter der Gemeindewerke, Claus Lieb, informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über die Notwendigkeit, die Wehranlage zu erneuern. "Die Anlage in Klosterreichenbach ist mittlerweile fast baufällig. Außerdem erfüllt sie die Anforderungen an die Durchgängigkeit nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie nicht mehr", so Lieb. Die Maßnahme umfasse die Erneuerung des Wehrs und die Errichtung von zwei Rechenanlagen. Ein Vorteil sei die höhere Einspeisevergütung nach dem Umbau.

Chancen auf Fördergelder stehen gut

Lieb teilte mit, dass die Chancen gut stehen, Fördergelder bis maximal 200.000 Euro zu bekommen. Nachdem die Ausschreibungen im Frühjahr 2018 deutlich über den Kostenschätzungen lagen, wurde die Maßnahme auf 2019 verschoben. "Die erneuten Ausschreibungen haben noch schlechtere Preise in allen Gewerken gebracht.", so Lieb. Die Firma Waltersbacher war mit 1,187 Millionen Euro die günstigste Bieterin für die Tiefbau- und Stahlbetonarbeiten, die Firma Rehart aus Ehingen hatte den Stahlwasserbau mit rund 791 .000 Euro angeboten und lag auch bei der Wasserkraftschnecke mit 74 .100 Euro unter den Angeboten der Mitbieter.