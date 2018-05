Baiersbronn Sängerbund überreicht musikalischen Blumenstrauß

Großer Beifall als Lohn

Das Programm eröffnete der gemischte Chor unter der Leitung von Karin Klumpp mit den Liedern "Das ist mein Tag" und "Lass die Sorgen". Kevin Dilper begleitete gekonnt am Klavier und führte als Moderator auch charmant durch das Programm. Der Männerchor des Sängerbunds wurde in einem gemeinsamen Projekt von Sängern des Gesangvereins Tonbach unterstützt und trug gefühlvoll "Nimm die Stunden, wie sie kommen" vor. Frisch und munter nahmen die Schüler des Schulchors des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums die Bühne ein und eroberten mit "Chöre" von Mark Forster und "Part Time Lover" von Stevie Wonder die Zuhörerherzen. Mit großem Beifall dankte das Publikum Chorleiter Tobias Jost und den Schülern. Zum Abschluss interpretierte der Popchor Colours of Music unter Leitung von Thomas Früchtl schwungvoll "Take Me Home Country Roads" und "This Little Light of Mine". Ursula Fuchs erinnerte bei ihrer Anmoderation zum folgenden Lied daran, dass der Muttertag auch ein Tag des Kuchens und der Torten sei und Udo Jürgens mit "Aber bitte mit Sahne" eine Lanze für das Kaffeekränzchen gebrochen habe.