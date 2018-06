Baiersbronn Sänger präsentieren breites Repertoire

"Wir freuen uns sehr, dass so viele Besucher gekommen sind", so Vereinsvorsitzender Christian Bruder. Diesmal fehlte der Harmonika Spielring, der am Tag zuvor beim Baiersbronn Open Air mit bewirtet und daher abgesagt hatte.

Gut besucht war der Schulhof des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums zur Nachmittagszeit. Der gemischte Chor, begleitet von Kevin Dilper am Keyboard, sorgte mit einigen Stücken für musikalische Unterhaltung. Chorleiterin Karin Klumpp hatte mit dem Chor Lieder wie "Lass die Sorgen", "Marina" oder "Rote Lippen" einstudiert.

Zur Kaffeezeit war es dann der Popchor, der unter der Leitung und Begleitung von Dirigent Thomas Früchtl mit Stücken wie "Stitches", "Mama Loo" oder "Don’t Stop" die Gäste unterhielt.