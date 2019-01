Baiersbronn/Ruhestein Nationalpark sperrt Erlebnispfade

Vor den Eingängen zum Luchs- und Wildnispfad flattern nun auch noch rot-weiße Absperrbänder, in der Hoffnung dass sie Unvorsichtige abhalten. Auf die Wege seien Äste, zum Teil auch ganze Kronenteile gefallen oder könnten jederzeit abbrechen, so Madeleine Ehinger, Trainee im Fachbereich Wald- und Naturschutz. An einigen Stellen sei der Weg so durch querliegende Bäume versperrt, dass die eigentliche Wegführung nicht mehr erkennbar sei. Wer das Verbot ignoriere, könne auch noch vom Weg abkommen und die Orientierung verlieren.

Ein Räumen der Erlebnispfade sei erst möglich, wenn der Schnee geschmolzen ist. Im Moment sei es auch für die Mitarbeiter dort zu gefährlich, so Bernd Schindler, der auch das Loipenteam im Schutzgebiet koordiniert.

Nach der Schneeschmelze will der Park rechtzeitig informieren, wenn die Erlebnispfade wieder geöffnet sind.