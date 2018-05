Baiersbronn Ruf: "Nun geht es richtig los"

Baiersbronn. "Es ist soweit", sagte Bürgermeister Michael Ruf, dem die Freude über den Beginn eines der größten Projekte in der jüngeren Geschichte Baiersbronns anzumerken war. Ruf sprach von einem großen Tag für die Gemeinde und ließ die lange Planungsphase für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt nochmals Revue passieren. "Nun geht es in die praktische Phase, und wir setzen das um, was wir gemeinsam geplant haben", erinnerte Ruf an die Bürgerbeteiligung und den vorangegangenen Planungswettbewerb.

Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität in Baiersbronn maßgeblich zu verbessern, so Ruf. Es gehe darum, nicht nur die Schelklewiesen in den Ort zu holen, sondern auch die Straße in ihrer Massivität zu unterbrechen. Ruf dankte dem Regierungspräsidium Karlsruhe dafür, dass diese Maßnahme auf einer Bundesstraße umgesetzt werden dürfe. "Was wir hier bauen, ist nichts Gewöhnliches und keine Straßenbaumaßnahme, die üblich ist", betonte der Bürgermeister. Neben der Straßenumgestaltung würden im Auftrag des Regierungspräsidiums die beiden Brücken saniert. Auch hier funktioniere die Zusammenarbeit gut.

"Die über 600-seitige Ausschreibung ist auf den Punkt fertig geworden", so Ruf, der damit die Dimension des Projekts umriss. Sein Dank galt auch der ausführenden Baufirma. In den vergangenen Wochen seien vorbereitende Maßnahmen getroffen worden. "Nun geht es richtig los, doch der Verkehr kann weiterhin fließen", sagte der Bürgermeister.