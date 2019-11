Baiersbronn Rowdys verwüsten Spielplatz und Schulhof

Dort hatte eine Gruppe Jugendlicher am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr unter anderem an mehreren Leuchten die Schirme heruntergerissen. Auch eine an der Wand der Schule angebrachte Uhr rissen die Rowdys herunter. Anwohner beobachteten mindestens drei Jugendliche, die gegen die Leuchten traten.

Die Polizei ermittelt. Hinweise auf die Täter an den Polizeiposten Baiersbronn, Telefon 07442/180269-0.