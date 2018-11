Baiersbronn Rosi und Daniel lesen am besten

Wie die Schule weiter informiert, stand eine Woche lang in allen zehn Klassen das Lesen und Vorlesen im Mittelpunkt des Unterrichts. In den Klassenstufen eins und zwei stand der handlungsorientierte Umgang mit Büchern im Vordergrund. Die Schüler der Klassen drei und vier bereiteten sich in Kleingruppen intensiv darauf vor, den jüngeren Schülern spannende und unterhaltsame Geschichten vorzulesen. Alle Kinder waren voller Eifer bei der Sache.

Zudem hatten im Vorfeld bereits viele Schüler mit Begeisterung am Vorentscheid des Lesewettbewerbs in den einzelnen Klassen teilgenommen. Dabei wurde vor allem Wert auf den Lesefluss und die Textgestaltung gelegt. Am 15. bundesweiten Vorlesetag war es dann so weit: Aus jeder Klasse stellte ein Kind sein Können vor großem Publikum unter Beweis. Die jeweiligen Klassensieger der Klassenstufe drei und vier wurden dem Publikum von Wolfgang Groß vorgestellt, der zusammen mit Sarah Kallfaß durch das Programm führte. Alle sieben Vorleser starteten jeweils mit einem selbst gewählten Text.

Souverän trugen die Teilnehmer ihre Texte vor. Auch den schwierigeren Part – das Vorlesen eines ungeübten Textes – meisterten die Leseprofis mit Bravour.