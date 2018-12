Baiersbronn Rosenplatz wird zum Winterdörfle

Am Samstag wird ab 19 Uhr wieder die Band The Uniques bei einer kleinen Winterparty für Stimmung sorgen. Auch die Wilhelm-Münster-Grundschule Baiersbronn trägt zum Programm bei. Sie führt am Sonntag ein Weihnachtstheater auf. Besonders interessant für Kinder ist der Besuch des Nikolauses und des Maskottchens Murgel am Sonntag um 14 Uhr.