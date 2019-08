Baiersbronn Rosenberg-Heim: Betrieb läuft weiter trotz Insolvenz

Im vergangenen Jahr hatte für das Pflegeheims am Rosenberg noch der 31. August als spätester Termin für die Schließung als Heim im Raum gestanden. Grund ist die Landesheimbauverordnung. Nach dieser, so Insolvenzverwalter Stefano Buck, sei ab September keine Zweierbelegung von Zimmern mehr zulässig. Und das Pflegeheim am Rosenberg habe zwar überwiegend Einzelzimmer, aber eben auch Zimmer, die mit zwei Personen belegt sind.

Buck hat bei der Heimaufsicht des Landratsamts Freudenstadt eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, nach der das Haus bis zum 31. März nächsten Jahres als Pflegeheim weitergeführt werden kann. Das Heim sei mit zurzeit 42 Bewohnern voll belegt. Positiv für die Bewohner und deren Angehörige sieht Buck neben dem größeren zeitlichen Puffer, dass sich auch die Lage, was die Zahl der Pflegeplätze in der Region angeht, voraussichtlich bald entspannt. Denn, so Stefano Buck, zurzeit schreite der Umbau des ehemaligen Hotels Park-Hill im Loßburger Weiler Sulzbach unter der Regie von Andreas Moser voran. Moser ist Geschäftsführer der für die künftige Nutzung des Hotels als Pflegeheim gegründeten Pflegeheim Böhringer GmbH & Co. KG und derzeit als Heimleiter bei der Pflegeheim am Rosenberg GmbH in Klosterreichenbach angestellt. Der Umbau in Loßburg läuft laut Buck gut voran. Er rechne damit, dass im Laufe des Jahres die ersten Bewohner dort einziehen können.

2015 Insolvenz angemeldet