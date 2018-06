Baiersbronn Reise in den hohen Norden

Dieser Tage machten sich die Musiker aus Mitteltal wieder auf den Weg, um diese Freundschaft zu pflegen. Nach einer musikalischen Begrüßung und der Quartierverteilung gab es im Schützenhaus in Hechthausen einen gemeinsamen Abend mit Spanferkel und guter Stimmung.

Blasmusik-Battle als Höhepunkt

Nach einer Schifffahrt am Samstag mit der MS Störtebeker zu den Seehundbänken in Cuxhaven folgte der Höhepunkt des Besuchs: das erste Hechthausener Blasmusik-Battle. Auf zwei Bühnen zeigten die beiden Vereine abwechselnd ihr musikalisches Können. Gemeinsam wurde das Battle mit dem Böhmischen Traum beendet. Den Abschluss der musikalischen Reise bildete am Sonntag das Frühschoppenkonzert beim Schützenfest in Kleinwörden.