Baiersbronn Regelmäßige Informationen erwünscht

Baiersbronn. Über die bestehende Baustelle an der Freudenstädter Straße und die aktuelle Umleitungssituation informierte Bürgermeister Michael Ruf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Gremium. Mitte Mai war der offizielle Spatenstich erfolgt. Die Umleitung funktioniere gut, so Ruf. Der Bürgermeister appellierte an die Autofahrer, besonders auf die Schulkinder Rücksicht zu nehmen. Mit dem Baufortschritt sei man zufrieden.