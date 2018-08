Baiersbronn Raufelsen nimmt wieder Form an

Es sei schon eine lange Zeit gewesen, in der das Stauwehr keinen Strom produzieren konnte. Doch einen finanziellen Ausfall hätte es auch ohne Dammbruch und Baustillstand gegeben. Claus Lieb betont, dass aufgrund der extremen Trockenheit der Ausfall der Stromproduktion ohnehin nicht zu vermeiden gewesen wäre. "Die Trockenheit hat uns auf jeden Fall richtig Geld gekostet, denn seit über neun Wochen können wir aufgrund des niedrigen Wasserstands in den Wasserkraftwerken keinen Strom mehr produzieren", so Lieb. Es gebe einen Richtwert für die Mindestwassermenge in der Murg, dieser sei beinahe erreicht, sodass kein Wasser für die Stromerzeugung entnommen werden dürfe.