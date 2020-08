Baiersbronn Festnahme nach Raubüberfall auf Tankstelle

Baiersbronn - Die Tankstelle in der Murgtalstraße in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) wurde am Dienstagnachmittag gegen 13.55 Uhr von einem Unbekannten überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein junger Mann unter Vorhalt einer Waffe Geld gefordert haben, wie die Polizei mitteilt. Ohne Beute habe er jedoch die Flucht ergriffen.