Baiersbronn/Rastatt 49-Jähriger aus Schwarzenberg vermisst

Zuletzt besuchte der Vermisste am Sonntagmorgen Verwandte in Rastatt. Gegen 15.30 Uhr wurde er noch am Marktplatz in Rastatt gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass sich der 49-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Er ist auf Medikamente angewiesen.

Am Sonntag trug der Gesuchte eine Bluejeans und eine graue Sweatshirt-Weste. Christoph Appenzeller ist 1,87 Meter groß, hat kurze braune Haare, eine mollige Figur und braune Augen.