Baiersbronn Quer durch weihnachtliche Melodien

Stimmgewaltiger Auftritt

Im ersten Teil des Konzerts präsentierte der Männerchor unter der Leitung von Gunther Mauer gekonnt traditionellen Chorgesang und sang Stücke wie "Josef, lieber Josef mein" mit viel Tiefgang. Spaß machte das bekannte Weihnachtsstück "Feliz Navidad", das unter der Leitung von Andreas König vom Orchester schwungvoll gespielt wurde und für gute Laune sorgte. Mit "Little Drummer Boy", dirigiert von Ilona Knecht, spielte das Orchester ein weiteres bekanntes Stück mit klangvollen Einzelelementen. Imposant gestaltete sich der Auftritt des großen gemischten Chors, der einen stimmgewaltigen Auftritt hinlegte und engagiert von Dirigent Tobias Jost geleitet wurde.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Konzertauftritten hatten sich die Akteure diesmal bekannte und klangvolle Weihnachtslieder ausgesucht. Der gemischte Chor überzeugte und begeisterte mit Stücken wie "Silent Night" oder "O du fröhliche Weihnachtszeit".

Bestens abgestimmt auf das Programm war das vom Orchester vorgetragene "A Christmas Medley", ein Querschnitt aus vielen bekannten Weihnachtsmelodien, die das breite Repertoire der Musiker widerspiegelten.

Die Orchesterbeiträge waren getragen von klangvoller Leichtigkeit und mitreißender Spielfreude. Dafür gab es viel Applaus.

Zum letzten Mal dirigierten Roger Finkbeiner und Chris-Patrick Schöffler das Orchester und zeigten nochmals schwungvoll ihr Können. Kurz vor Ende des Konzerts dankte Markus Haist den beiden Dirigenten für ihren Einsatz und das langjährige Engagement im vereinigten Orchester der Kirchenbezirke Nagold und Freudenstadt. "Sie haben es in der Hand, ob wir nun das letzte Stück des Abends hören", so Haist an die Gäste gerichtet, und wie erwartet brandete lang anhaltender, stehender Applaus am Ende des Konzerts auf.

Der Kinderchor setzte mit einer Mischung aus Weihnachtsliedern einen guten Schlusspunkt hinter einen überaus gelungenen Konzertabend.