Baiersbronn Prominenz sitzt hinter dem Steuer

Kreis Freudenstadt. 131 historische Autos gehen dieses Jahr an den Start, so die Veranstalter. Dazu gehören Raritäten aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren – von Aston Martin bis Volvo, von BMW, Citroën, Ferrari bis Porsche.

Eine Besonderheit werden diesmal automobile Vorkriegs-Legenden. Mehr als ein Viertel der Starterliste stammt aus den 20er- und 30er-Jahren – insgesamt 36 Fahrzeuge, darunter ein 1927er Buick Master Six Cabriolet, ein 1927er Mercedes-Benz 630 K Erdmann & Rossi und ein Horch 420 von 1931. Auch hinter den Lenkrädern sind wieder Prominente, darunter Ellen Lohr und Katharina Schubert.

Das Festgelände der Baiersbronn Classic liegt in diesem Jahr im Kulturpark Glashütte in Buhlbach. Ausnahme bildet der Samstagvormittag, 29. September. Der Start zur Ruhestein-Bergprüfung erfolgt in Baiersbronn-Obertal – an der historischen Startlinie des Bergrennens von 1946.