Baiersbronn Professionelle Arbeit trotz erschwerter Bedingungen

Der zweite Patient lag in einem absturzgefährdeten Bereich auf einer Felsnase. Er hatte erhebliche Rückenverletzungen und musste vorsichtig auf ein so genanntes Spineboard verfrachtet werden. Mit dem Spineboard wurde er in einem Bergesack gelagert und über eine Seilsicherung nach unten abgelassen. Dort übernahmen ihn weitere Helfer der Bergwacht, die ihn auf einer Gebirgstrage fixierten. Mit dieser Trage, die über einen Radsatz verfügt, transportierten die Helfer den zweiten Patienten auf einem schmalen, unebenen Weg entlang des Pudelsteins ab. Bei der Übungsbesprechung stellten die Beteiligten fest, dass es sich um ein realistisches Szenario gehandelt habe, das von den Helfern professionell abgearbeitet worden sei.