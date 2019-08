Baiersbronn Polizei sucht nach vermisster Frau

Dort wollte sie offenbar in einen Zug Richtung Karlsruhe einsteigen. Ob sie tatsächlich eingestiegen ist, ist laut Polizei unklar.

Die Vermisste ist 159 cm groß, schlank, hat weiße schulterlange Haare, blaugraue Augen und einen unsicheren Gang. Sie trägt eine blaue Strickjacke. Es ist davon auszugehen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise an die Polizei in Freudenstadt, Telefon 07441/536-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten gibt es unter diesem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-tuttlingen-baiersbronn-vermisstenfall/