Baiersbronn Patissier Pierre Lingelser verlässt Traube Tonbach

So sieht es auch Torsten Michel, Küchenchef der Schwarzwaldstube, der seinen langjährigen Kollegen nicht nur für dessen Kreativität und Qualitätsanspruch dankt: "Pierre ist ein Künstler, sein Feinsinn für klassische Patisserie absolut vorbildlich. Obwohl wir 14 Jahre quasi Seite an Seite im Team der Schwarzwaldstube unseren Aufgaben nachgegangen sind, schätze ich ihn persönlich vor allem für die letzten zwei Jahre. In meiner ersten Zeit als Küchenchef war Pierre mir eine besondere Unterstützung."

Handarbeit nach französischem Vorbild

Durch Lingelsers zehnköpfiges Team entstehen täglich unzählige süße Petitessen, Kuchen und Desserts für die gesamte Gastronomie des Fünf-Sterne-Hotels. Egal, ob für opulente Torten, Gebäck oder Pralinen – beste Rohprodukte und aufwendige Handarbeit nach französischem Vorbild sind für den Meisterpatissier tonangebend. Viele saisonale Zutaten wie Walderdbeeren, Holunder oder Heidelbeeren lässt das Team im Schwarzwald sammeln. Die typischen Aromen seiner zweiten Heimat inspirierten ihn auch zu Neuinterpretationen bekannter Süßspeisen wie der geräucherten Dessertvariante einer Schwarzwälder Kirschtorte. "Neben Sauerkirschen und Kirschwasser von einer regionalen Brennerei geben geräucherter Schinkenspeck und Tannenharzhonig dem Gericht herzhafte Noten. Wie ein Waldspaziergang", beschreibt Lingelser seine eigene Kreation. Dass der gelernte Konditormeister für etwas Neues motiviert ist, steht außer Frage: "Es gibt schon Ideen, eine neue Herausforderung für mich, aber im Moment ist noch nichts spruchreif. Jetzt steht erstmal eine Auszeit mit der Familie an, und dann schaue ich, was 2019 bringt", freut sich Pierre Lingelser.

Wenngleich die Wirkungsstätte des Patissiers seit mehr als zwei Jahrzehnten in Baiersbronn war, blieb er seinem Elsässer Wohnsitz stets treu und pendelte an freien Tagen zwischen dem Schwarzwald und Frankreich. "Wir rechnen es Pierre immens hoch an, dass er über so viele Jahre Woche für Woche den Weg auf sich genommen hat, damit unsere Gäste in Tonbach in den Genuss seiner Patisserie kommen", unterstreicht Heiner Finkbeiner und schwärmt: "Seine gefüllten Zuckerkugeln oder Cannelés sind längst zu beliebten Klassikern geworden."

Auf die Frage, ob denn der Abschied groß gefeiert werde, bleibt sich der Elsässer in seiner zurückhaltenden Art ebenfalls treu: "Ich möchte gerne gehen, wie ich damals gekommen bin. Ohne viel Aufheben. Wir werden mit einem Glas Champagner und einem guten Essen mit der Familie auf das Erreichte und die gemeinsame Zeit im Schwarzwald anstoßen", verrät der Franzose. "Das Gute ist, dass eine Koryphäe wie Pierre Lingelser ja nie ganz geht", sagt Heiner Finkbeiner ein. "Er bleibt für uns alle, seine Kollegen und Weggefährten aus 22 Jahren, und unsere Gäste ein Traubianer." Und noch etwas bleibe vom Meisterpatissier, ergänzt der Seniorchef: "Dank Pierres Gespür für erstklassigen Nachwuchs hat er in den letzten anderthalb Jahren einen vielversprechenden, jungen Nachfolger wachsen und lernen lassen, damit dieser nun in seine kulinarischen Fußstapfen treten kann. Selbstverständlich auch ein Elsässer."