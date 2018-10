Baiersbronn Partnerschaft nun besiegelt

Region. "Eine enge Verbindung zu den Kirchen in der Region gab es genau genommen sogar schon vor der Gründung des Nationalparks – sie haben bereits mit dem Naturschutzzentrum am Ruhestein zusammengearbeitet", wird Britta Böhr, die den Fachbereich Nationalparkplanung, Regionale Entwicklung und Tourismus im Nationalpark leitet und die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk koordiniert, in einer Pressemitteilung des Nationalparks zitiert.

Im Jahresprogramm des Nationalparks wird die Verbindung auch für die Besucher sichtbar – das Netzwerk steuert jedes Jahr mehrere Veranstaltungen bei, von Gottesdiensten über spirituelle Führungen mit zertifizierten "Önkins"-Guides bis zu Lehrerfortbildungen. "Wir freuen uns über diese Ergänzung unseres Angebots, die auch einen ganz eigenen Zugang zur Natur und zum Nationalpark mitbringt", so Britta Böhr. Auch Pfarrer Wolfgang Sönning vom Netzwerk weiß die Verbindung mit dem Schutzgebiet zu schätzen. "Eine Spur wilder – das Motto des Nationalparks gibt uns eine Ahnung davon, wie die Welt am siebten Schöpfungstag gewesen ist: Gott hat alles gut gemacht, sehr gut", sagt er.

Im Ökumenischen Netzwerk Kirche im Nationalpark Schwarzwald arbeiten die Erzdiözese Freiburg, die Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie die evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg zusammen. Gegründet wurde es 2014 in Baiersbronn. Sprecherinnen sind Helga Klär und Pfarrerin Heike Hauber, die diese Aufgabe nun von Wolfgang Sönning übernommen hat. Weitere Informationen unter www.kirche-nationalpark-schwarzwald.de.