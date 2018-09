Baiersbronn Ortsurchfahrt: Geänderte Verkehrsführung

Der Gehweg an den Geschäften bleibt noch für rund zwei bis drei Wochen bestehen, ist jedoch nur noch über die Stichwege von der Forbachstraße her erreichbar. Der Schulweg führt weiterhin über die Schelklewiesen und den Neumühleweg. Die Kronenbrücke wird nach dem Spurwechsel vorerst für die Fußgänger freigegeben.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass Parkmöglichkeiten unter anderem hinter dem Bahnhof, am Rosenplatz, in der Tiefgarage, hinter der Schwarzwaldhalle, beim Freibad und beim Wohnmobilstellplatz zur Verfügung stehen. Von den Parkmöglichkeiten auf dem Festgelände Aue sei das Unterdorf in wenigen Minuten ohne Problem zu Fuß erreichbar. Weitere Änderungen und Anpassungen seien nicht ausgeschlossen, so das Ordnungsamt.