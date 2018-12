Baiersbronn Orchester präsentiert sich vielseitig

Mit "Happy Christmas" hat Komponist Manfred Schneider sechs bekannte Weihnachtslieder zu einem eingängigen Medley zusammengestellt. Im swingenden Stil einer Big Band spielte das Hauptorchester gemeinsam mit einigen Jungmusikern das Weihnachtsmedley. Nach dieser schwungvollen Einstimmung ließ das Hauptorchester die gemütliche Polka "Das Sternchen" aufleben. Die Polka "Musikantensehnsucht" aus der Feder von Guido Henn kam ebenfalls gut an.

Mit dem Pop-Klassiker "One Moment in Time" belegten die Musiker, dass sie auch fit in Sachen moderne Arrangements sind. Komponist Markus Götz hat für diesen bewegenden Pop-Klassiker ein abwechslungsreiches und wirkungsvolles Blasorchester-Arrangement zusammengestellt, informierte Stephanie Klumpp, die das Konzert moderierte.

Auf hohe See ging es mit dem Titel "Abel Tasman". Wuchtig war die Musik, in der sich der holländische Seefahrer Abel Tasman spiegelte, der sich durch hohe See und Stürme kämpft. "Kommen Sie an Bord, Sie können nicht seekrank werden", rief Stephanie Klumpp den Besuchern zu. Gut eingestimmt hatte Dirigent Hermann Schneider seine Musiker auf den Titel "Neun-Uhr-Polka". Die Leichtigkeit des beschwingten Dreivierteltakts kam bei dem Stück "Lebensfreude pur" hörbar zum Tragen. Komponist Kurt Gäbele sei es beim Komponieren dieses Lieds leicht und freudig zumute gewesen, so die Moderatorin.

Die schmissige und abwechslungsreiche Polka "Musikantenfrauen" hat Norbert Gälle den Frauen der Musikanten gewidmet, die so manche Stunde ohne sie auskommen müssen. Eine Liebeserklärung an den Bodensee war die Bodensee-Polka von Komponist Alexander Pfluger, bei der besonders Stephan Frey, Christian Stoisser und Lothar Ziefle an den Flügelhörnern beeindruckten. Mehrere Zugaben gab das Orchester zum Ende des Konzerts.

Bei dem Konzert wurden auch verdiente Musiker geehrt. "Als Herr an der ersten Trompete" wurde Bernd Frey von Stephanie Klumpp für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Die Bedeutung der Blasmusik machte der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt, Hans Dreher, deutlich. Mit rund 3000 Kapellen und Orchestern und 150 000 Aktiven, davon die Hälfte Jugendliche, sei der baden-württembergische Blasmusikverband der stärkste der Bundesrepublik. Die Vereine leisteten sehr viel – und das sicht- und hörbar bei zahlreichen Veranstaltungen in der Dorfgemeinschaft, bei kirchlichen, weltlichen und sozialen Anlässen.

Dreher ging auch auf die Treue der Mitglieder zu ihren Vereinen ein. Für 20 Jahre vorbildliche Unterstützung des Musikvereins Röt-Schönegründ erhielt Lothar Ziefle von Dreher die goldene Fördernadel. Stephanie Klumpp wurde für ihre vorbildliche Tätigkeit im Verein die Fördermedaille in Gold überreicht. Dies sei eine nicht alltägliche Ehrung, so Dreher, der der Vorsitzenden für ihr großes Engagement im Verein und auch im Blasmusikkreisverband Freudenstadt dankte. Mit den Worten "Sie haben sich um die Blasmusik verdient gemacht, ich drücke Ihnen meine persönliche Hochachtung aus" verabschiedete sich Dreher von den zu Ehrenden.