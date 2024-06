Das Baiersbronn Open Air mit den beiden Künstlern Michael Schulte und Kamrad findet am Samstag, 22. Juni, statt.

Um 17 Uhr ist Einlass in die Konzertarena auf dem Festplatz Aue, ab 19 Uhr beginnt das Warm-up. Um 20 Uhr startet Kamrad, und gegen 22 Uhr folgt die Show von Michael Schulte.

Damit das Open Air auch gut mit dem ÖPNV erreichbar ist, sind Sonderzüge und -busse im Einsatz. Über die zusätzlichen Möglichkeiten, das Open Air mit dem ÖPNV zu erreichen, informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.

Bahnverbindungen auch im Anschluss

So startet der RE 38750 um 17.10 Uhr am Karlsruher Hauptbahnhof mit der Ankunft am Baiersbronner Bahnhof um 18.24 Uhr. Für die Rückfahrt fährt der RE 38753 um 23.34 Uhr ab Baiersbronn Bahnhof in Richtung Forbach, der RE 38751 um 1.03 Uhr in Richtung Karlsruhe sowie der RE 38752 um 0.32 Uhr in Richtung Freudenstadt.

Mit dem Shuttleservice zum Konzert und zurück

Darüber hinaus sind für die Hinfahrt Shuttlebusse ab Freudenstadt ZOB, Buhlbach und Tonbach zum Festplatz Aue unterwegs. Nach dem Open Air fahren auch wieder Shuttlebusse in Richtung Freudenstadt, Obertal und Tonbach zurück, die bei Bedarf die einzelnen Haltestellen der Hinfahrt bedienen. Eine Einzelfahrkarte für den Shuttlebus kostet laut der Mitteilung ab/bis Baiersbronn Bahnhof zwei Euro und ab beziehungsweise bis zu allen weiteren Haltestellen drei Euro.

Weitere Informationen unter www.baiersbronn.de/open-air.