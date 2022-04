1 Silbermond verpacken das Lebensgefühl einer ganzen Generation in Songs. Foto: Jens Koch

Zweimal war es wegen der Pandemie verschoben worden, nun steht am Samstag, 25. Juni, das vierte Baiersbronn Open Air auf dem Programm. Neben Headliner Silbermond steht Lukas Graham auf der Bühne.















Link kopiert

Baiersbronn - Veranstalter des Open Air ist die Baiersbronn Touristik. Kooperationspartner ist wieder Radio Regenbogen. Wie die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung informiert, bleibt auch beim vierten Baiersbronn Open Air alles wie gewohnt. Karten aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit. Lena, die ursprünglich mit Silbermond ins Murgtal kommen wollte, wird allerdings beim Open Air nicht dabei sein. Sie hat ihre Teilnahme für 2022 abgesagt. Wer seine Tickets aus diesem Grund zurückgeben möchte, kann dies an der jeweiligen Vorverkaufsstelle tun.

Kometenhafter Aufstieg

2004 veröffentlichten Frontfrau Stefanie Kloß (Gesang), die Brüder Johannes (Bass) und Thomas Stolle (Gitarre, Klavier) sowie Andreas Nowak (Schlagzeug) den Hit "Durch die Nacht" mit dem dazugehörigen Debüt-Album "Verschwende deine Zeit" und begannen einen kometenhaften Aufstieg an den deutschen Charthimmel. Silbermond schaffe es wie keine andere Formation, die Gefühlswelt einer besonderen Generation in Worte zu fassen, heißt es weiter in der Ankündigung.

Noch in der DDR geboren, wuchsen die vier im Nachwende-Deutschland auf. In deutschen Texten aus eigener Feder mischt Silbermond Themen wie Liebe, Suche und Partnerschaft mit biografischen Erzählungen und kritischen Blicken auf die Entwicklungen in der Politik und in der Welt.

Anderthalb Dekaden und zahllose Auszeichnungen später sind Silbermond mittlerweile in einer neuen Ära angekommen. Von dieser erzählt das aktuelle Album "Schritte". Auch in diesem gelinge Silbermond eine gelungene Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, Euphorie und Melancholie, aus Berühren, ohne zu predigen. 2022 gehen Silbermond auf Open-Air-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – und machen am 25. Juni Station in Baiersbronn.

Etliche Auszeichnungen

Die Liste der Auszeichnungen für den dänischen Superstar Lukas Graham geht gefühlt ins Unendliche, heißt es in der Mitteilung weiter.

2011 nahmen vier Schulkameraden um Frontman Lukas Forchhammer in dessen Elternhaus zwei Songs auf, die über Youtube und Facebook viral gingen. Schon das erste offizielle Album erhielt nach kurzer Zeit Goldstatus. In den kommenden Jahren folgten insgesamt 18 Platin-Awards auf mehreren Kontinenten, eine Grammy-Nominierung und 6,2 Milliarden Streams weltweit. Längst steht Lukas Graham bei ausverkauften Welttourneen auf den großen Bühnen.

Der Musikstil von Lukas Graham ist vielfältig und kombiniert Soul, Funk, Hip-Hop und Pop. Mit seinem aktuellen Song "All of it" markiere Lukas Graham vor allem eine Rückkehr zur poppigen Seite und öffne gleichzeitig die Tür zu einem aufregenden Kapitel – aktuell laufen die Arbeiten an einem neuen Album.

Das Baiersbronn Open Air beginnt am Samstag, 25. Juni, um 17 Uhr mit dem Einlass in die Konzertarena auf dem Festplatz Aue. Ab 19 Uhr legt ein DJ zum Warm-up auf. Um 20 Uhr startet Lukas Graham auf der Bühne. Gegen 21.30 Uhr folgt eine Umbaupause, bevor um 22 Uhr die Show von Silbermond startet. Von 23.30 bis 1 Uhr legt nochmals der DJ auf.

Das Open Air wird bewirtet. Um die Gäste kümmern sich das Trachtenblasorchester, der Harmonika Spielring, die Narrenzunft, der Sportverein und die Feuerwehr Baiersbronn sowie der Musikverein Röt-Schönegründ.

Tickets

Tickets gibt es bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz sowie allen Zweigstellen und im Wander-Informationszentrum Baiersbronn sowie beim Schwarzwälder Boten unter der Ticket-Hotline 07423/787 90 und unter www.schwabo.de/tickets. Es sind noch ausreichend Tickets vorhanden. Die Baiersbronn Touristik empfiehlt aber, sich nicht zuviel Zeit zu lassen.

Jugendschutz

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre müssen in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person sein. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ist der Aufenthalt bis 24 Uhr gestattet. Danach ist ebenfalls die Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person erforderlich. Ein Formular zur Erteilung der Erziehungsbeauftragung und Aufsichtspflicht steht zum Download unter www.baiersbronn.de/baiersbronn-open-air bereit.