Etwa 2300 Festivalbesucher und Helfer tummelten sich am Samstagabend trotz kühler Temperaturen auf dem im Vergleich zum Vorjahr etwas verkleinerten Festgelände und konnten den langen Konzertabend zumindest bei trockenem Wetter genießen. Die Strohhüte auf vielen Köpfen hätten für einsetzenden Regen auch nur mäßig getaugt.

Los ging es bereits ab 17 Uhr mit „DJ Daniel“ von Radio Regenbogen und mit Moderatorin Cristina Klee. Sie bereitete das Publikum mit einem Musikquiz auf die beiden „Haupt-Acts“ des Abends vor.

Und dann gehörte die Bühne dem Singer-Songwriter Kamrad, der sich mit seiner sympathisch-authentischen Art schon beim ersten Ohrwurm „I Hope You End Up Alone“ in die Herzen der Fans katapultierte. Mit nicht nachlassender Energie hüpfte und sprang er über die Bühne, und man hatte selbst nach mehreren Songs nicht den Eindruck, dass diese Fitnessleistung seiner Stimme auch nur im geringsten geschadet hat.

„Scheißt auf die Anderen“

Im Gegenteil: Kamrad präsentierte die gesamte Bandbreite seiner fetzigen Musik – darunter auch ganz neue Stücke – und lieferte auch gleich noch die Hintergründe ihrer Entstehung wie beispielsweise Trennung oder Ausgrenzung. „Scheißt auf die Anderen, Ihr seid genau richtig“, lautete sein Rat an diejenigen, die wie er selbst auch nicht in die Norm passten.

Klar, dass auch die Klassiker wie „Love Me Right“, „It Feels So Good“ oder „Blame It On The Lights“ an diesem Abend nicht fehlen durften. Wer da nicht unweigerlich tanzen wollte, der tanzt vermutlich nie. Am Ende erfüllte er von der Bühne herunter sogar Selfie-Wünsche der Fans. Kamrad hat nach diesem Auftritt wohl auch viele neue Fans gewonnen.

Bei Michael Schulte im Anschluss war das ähnlich, obwohl er schon seit einigen Jahren eine große Fangemeinde hinter sich stehen hat – spätestens seit seiner erfolgreichen Teilnahme am European Song Contest im Jahr 2018.

Sein damals gesungenes „You Let Me Walk Alone“ in Erinnerung an seinen sehr früh verstorbenen Vater spielte er in Baiersbronn als Zugabe, und es hat bis heute nichts an der emotionalen Wirkung auf die Fans eingebüßt. Sie verbreiteten mit ihren Handys ein richtiges Lichtermeer auf dem Festivalgelände.

Bunter Konfettiregen

Auch auf das normalerweise im Duett mit seinem Freund Max Giesinger gesungene „More To This Life“ mussten die Fans nicht verzichten. Für Schultes „Falling Apart“ habe sich zunächst kein einziges Plattenlabel interessiert, erzählte Schulte. Mittlerweile hat der Song mehr als zwei Millionen Streams generiert. „Es ist ein sehr besonderer Song für mich“, sagte Schulte dazu. Während seines Auftritts wurden die Fans mehrfach mit buntem Konfettiregen überrascht.

Für das Gelingen des Baiersbronn Open-Airs sorgten aber nicht nur die Künstler auf der Bühne, sondern auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer von Vereinen und Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr und dem DRK. Das hatte Bürgermeister Michael Ruf in einer Rede zu Beginn des Konzerts klargestellt.