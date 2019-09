Baiersbronn Oldtimer-Rallye "Baiersbronn Classic" lockt Fans in Nordschwarzwald

Weiter geht die Rallye am heutigen Freitag ab 8.30 Uhr mit der Aufstellung am Rosenplatz und der Ortenau Runde. Höhepunkt der Classic ist der Samstag. Dieser beginnt um ­8 Uhr im Ortsteil Obertal – umrahmt von einem Anno-Dazumal-Fest. Am Samstag legen am historischen Startpunkt neben den Automobilen auch die Motorräder zum legendären Bergrennen auf den Ruhestein los. Im Jahr 1946 fand dies mit mehr als 30 000 Zuschauern in Obertal statt und auch die siebte Auflage der Baiersbronn Classic erinnert mehr als 70 Jahre später an das Großereignis nach dem Zweiten Weltkrieg. Um 11.30 Uhr ist der Start zum großen Ruhestein Bergpreis für Motorräder. Ausklang der Rallye ist am Sonntag ab 10 Uhr mit dem Rallye Frühschoppen auf dem Rosenplatz. Ein weiterer Höhepunkt am Sonntag ist der Besuch und der Auftritt von Sänger Hansy Vogt, der in Ettenheim (Ortenaukreis) lebt, und seinen Feldbergern. Diese sorgen ab 14 Uhr für Stimmung auf dem Rosenplatz.

Weitere Informationen: www.baiersbronn-classic.de