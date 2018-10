Baiersbronn Offenes Chorprojekt

Das Konzert findet am Samstag, 15. Dezember, in der evangelischen Münsterkirche Klosterreichenbach statt. Aufgeführt wird die "Mass of the Celtic Saints", eine irische Messe, die der Priester Liam Lawton für die irische Gemeinde in Chicago geschrieben hat und die Alexander Bayer für den deutschen Sprachgebrauch umgetextet hat. Das Projekt, das einen Zeitraum von neun Wochen umfasst, steht unter der Gesamtleitung von Michael Hegenauer.

Eingeladen, bei dem Projekt mitzuwirken, sind sowohl erfahrene Sängerinnen und Sänger als auch interessierte Neueinsteiger.

Unverbindliche Schnupperprobe am Freitag