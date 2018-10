Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Baiersbronn besuchte bei seinem Herbstausflug das Heimatmuseum in Dietersweiler. Im Dorfmuseum begaben sich die OGV-Mitglieder auf eine Reise in die Geschichte und informierten sich über das Leben und die Arbeit der Menschen vergangener Jahrhunderte. Bei einem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen verbrachten die Baiersbronner einen gemütlichen Tag in Dietersweiler. Die nächste Veranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins Baiersbronn ist das vorweihnachtliche Basteln am Dienstag, 20. November, im Café Rundblick. Foto: Stephan