Baiersbronn Nicolas Cage feiert trotz Brand in Region

Baiersbronn - Tröstliche Momente in der bittersten Stunde der Traube Tonbach: Trotz des verheerenden Brands, der in der Nacht zum Sonntag den historischen Trakt und das international bekannte Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube vernichtet hat, feierte US-Schauspieler Nicolas Cage seinen Geburtstag in Baiersbronn.