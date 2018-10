Baiersbronn Neuigkeiten im Wanderhimmel

Baiersbronn. Wer Baiersbronn zu Fuß erwandert, findet sich seit 2005 im Baiersbronner Wanderhimmel wieder. 550 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege, darunter zwei prämierte Mehr-Etappen-Wanderwege und vier Schwarzwälder Genießerpfade, laden zum Entdecken der Region rund um die Nationalparkgemeinde ein.

Pünktlich zum herbstlichen Endspurt der Wandersaison gibt es nun einige Neuigkeiten. Sie reichen vom neuen Wanderhimmel- und Seen-steiglogo über die Neuauflage des beliebten Wanderguides bis zur neuen Wanderwegemöblierung, die zum Verweilen einlädt. Darüber informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung. Auf mehr als 150 Seiten informiert die Neuauflage des Baiersbronner Wanderguides im praktischen Hosentaschenformat über den Wanderhimmel und die verschiedenen Touren mit detaillierten Wegbeschreibungen und Höhenprofilen. Wer sich über die Landschaft der Nationalparkregion informieren will, wird ebenfalls im Guide fündig. Der Wanderguide ist bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz und allen Zweigstellen kostenfrei erhältlich. Ebenso steht der Guide zum Download unter www.baiersbronn.de zur Verfügung.

Im neuen Wanderguide werden erstmals auch das neue Logo des Baiersbronner Wanderhimmels sowie das neue Seensteig-Logo präsentiert. Während das Logo des Baiersbronner Wanderhimmels nun mit neuer Schrift und in runder Form erscheint, zeigt den Weg des Seensteigs ab sofort eine Raute mit einem geschwungenen "S", angepasst an das rautenförmige Logo der Murgleiter.