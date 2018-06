Baiersbronn Neue Räume viel genutzt

Über die Küche, die durch eine Privatspende ermöglicht wurde, freut man sich in Obertal auch gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen ist der Ernährungsführerschein für die Kinder Pflicht, und zum anderen trägt die Grundschule die Zertifizierung "Das gesunde Boot", eine Auszeichnung für besonderes Engagement in der Gesundheitsförderung. "Dabei spielt die Ernährung eine wichtige Rolle, und die Kinder kochen sehr gerne", so die Schulleiterin.