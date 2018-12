Baiersbronn Neubau soll auch eine Visitenkarte sein

Vorhaben soll beispielgebend sein

Der Bauamtsleiter ging auch auf die Vorgaben des Realisierungswettbewerbs ein, kleine Änderungswünsche aus den Reihen der Gemeinderäte fanden bereits Beachtung. "Gegenstand des Wettbewerbs ist die Bauwerks- und Freianlageplanung für den Neubau des Verwaltungs- und Funktionsgebäudes für die Gemeindewerke der Gemeinde Baiersbronn. Die Gemeinde strebt nach einer Baukultur, in der sich regionale Handwerkstraditionen nicht nur wiederfinden, sondern auch weiterentwickelt werden", heißt es in einem Auszug aus den Wettbewerbsunterlagen. Das neue Gebäude soll für künftige Bauvorhaben Beispiel und Anregung sein. Gemeinderat Ulli Schmelzle (FDP/UBL) sprach sich dafür aus, den technischen Leiter der Gemeindewerke, Claus Lieb, eng in die Entscheidungen mit einzubinden, schließlich müsse er in dem Gebäude arbeiten. "Natürlich ist er in den Entscheidungsgremien mit drin", so Bürgermeister Michael Ruf.

Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) sprach die Größe der Lagerfläche an und bezeichnete die Ausfahrt in die Tonbachstraße als problematisch. "Ich stimme Herrn Kalmbach zu, dass mehr Platz schöner wäre. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir mit der vorhandenen Fläche auskommen", so Lieb. Bürgermeister Ruf informierte, dass die Ausfahrt in die Tonbachstraße bereits ein Thema gewesen sei. Es funktioniere aber auch jetzt. Eventuell müsse noch ein Verkehrsspiegel angeschafft werden.

Gemeinderat Erwin Zepf (CDU) wünschte sich eine genaue Darstellung der Gründe für einen Wettbewerb in der Öffentlichkeit, damit die Bürger wissen, warum so etwas wichtig sei und man dafür Geld ausgebe.

Gemeinderat Ludwig Wäckers (BUB) fragte nach der Finanzierung des gesamten Projekts. Baiersbronn habe noch einige andere Großprojekte auf der Liste. "Der Neubau ist in den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke mit einem geschätzten Volumen von drei Millionen Euro eingestellt", so Ruf. Im kommenden Jahr soll zunächst geplant werden, die Umsetzung soll möglichst 2020 erfolgen.

Gewisse Kofinanzierung über Gebäudeverkauf

Die Abgabefrist für die Pläne soll am 22. März 2019 enden, Modelle können bis 29. März abgegeben werden. Durch den Verkauf der vorhandenen Gebäude der Gemeindewerke könne eine gewisse Kofinanzierung erfolgen, so Ruf. "Es gab bereits Gespräche mit möglichen Käufern, aber es wurden keine Summen genannt", teilte Ruf mit.

Gemeinderat Michael Seitz (SPD) fasste die Bedeutung des Wettbewerbs abschließend nochmals zusammen. "Es geht bei so einem Wettbewerb darum, die Qualität anzuheben und die Lebens- und Bauformen weiterzuentwickeln. Da lohnt es sich zu investieren", betonte Seitz. Für das Wettbewerbsverfahren ist mit Kosten in Höhe von 48 000 Euro zu rechnen. Als Sachpreisrichter für den Wettbewerb bestellte der Gemeinderat Bürgermeister Michael Ruf, die Gemeinderäte Lutz Hermann, Ernst Schleh, Friederike Schneider, Michael Seitz, Maike Weiss, Karlheinz Nestle, vom Bauamt Corinna Brede und Gerhard Warth, den Bezirksbeiratsvorsitzenden Ingo Christein sowie Claus Lieb von den Gemeindewerken.