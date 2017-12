Baiersbronn Natur und Nachhaltigkeit spielen große Rolle

"Unsere Aufgabe ist Naturschutz und Bildung, aber nicht Marketing, deshalb brauchen wir Profis aus der Region, die diese Aufgabe übernehmen", so Schlund. Ein Großteil dessen, was touristisch gewollt ist, passiere nicht im Park, sondern außerhalb, betonte auch Natalie Beller, Sachbearbeiterin für Tourismus und Verkehr beim Nationalpark. Sie sieht das Tourismuskonzept auch als Konzept zur regionalen Weiterentwicklung, in das sich der Nationalpark weiterhin finanziell einbringen werde.

Einen Eindruck davon, wie viel die Region künftig vom Nationalpark abschöpfen könnte, vermitteln die prognostizierten Besucherzahlen für das künftige Besucherzentrum auf dem Ruhestein: 2016 besuchten rund 23 000 Gäste das bisherige Naturschutzzentrum. Diese Zahl soll nach Fertigstellung des Neubaus nach Schätzungen des Nationalparks auf jährlich rund 100 000 Besucher klettern.

Tourismusexperten gehen mit ihren Prognosen sogar noch weiter: Sie rechnen mit 250 000 bis 300 000 Besuchern pro Jahr. Das neue Nationalparkzentrum und die Ausstellung sind auf 300 000 Gäste pro Jahr ausgelegt, sodass mit beiden Schätzungen umgegangen werden könnte.

Eine Berechnung des Besucherpotenzials mit Auswirkungen auf den Verkehr erfolgt derzeit im Rahmen des Verkehrskonzepts. Zum jetzigen Planungszeitpunkt sind rund 400 bis 500 Parkplätze beim Besucherzentrum Ruhestein vorgesehen, wodurch die Fläche aber an Spitzentagen bereits maximal ausgeschöpft wäre. Ein festes Ziel ist laut Schlund daher die Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs, um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. "Derzeit besuchen lediglich zwei Prozent der Gäste den Nationalpark mit öffentlichen Verkehrsmitteln", so Schlund. Diese Zahl soll mit dem Verkehrsmodell für die Region in den nächsten zehn Jahren auf 20 Prozent gesteigert werden.