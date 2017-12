Baiersbronn Nationalpark-Macher stellen Konzept vor

Eine zentrale Rolle beim Erreichen dieses Ziels soll der Verein der Nationalparkregion spielen. Er entstand aus den früheren Vereinen der Schwarzwaldhochstraße und ist ein Zusammenschluss von den insgesamt 18 Gemeinden und vielen Unternehmen rund um den Nationalpark Schwarzwald. Unter Federführung dieses Vereins haben Tourismusexperten, Vertreter des Landes, der Kommunen und der Nationalparkverwaltung in den vergangenen zwei Jahren ein Tourismuskonzept entwickelt, mit dem die Region jetzt durchstarten soll.

»Wir müssen den Nationalpark als Katalysator nutzen, um touristische Prozesse in Bewegung zu setzen«, erklärte Patrik Schreib, Geschäftsführer der Nationalparkregion, am Donnerstag bei der Vorstellung des 200 Seiten umfassenden Konzepts in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Die klare Strategie in Zukunft: Die Besucher sollen Natur pur im Park und Schwarzwald pur in ihrer Umgebung finden.

Damit liege die Region im Trend, wie Alexander Doderer und Jan Kobernuß von den Agenturen »Gruppe drei« und »ift Freizeit- und Tourismusberatung« versichern: »Der Schwarzwald passt mit seinem emotionalen Profil gerade voll in die Epoche und bedient die neue Sehnsucht der Menschen nach Natur, Stabilität, Heimat und Genuss«, meint Doderer. Das gelte für die bürgerliche Mitte ebenso wie für den modernen Performer aus dem Ballungsraum. Naturerlebnis und Stille als Gegenpole zur Digitalisierung und Ökonomisierung der Gesellschaft sieht auch Kobernuß als profitables Zukunftsfeld – nur echt müsse es sein, kein Fake.