Baiersbronn Nach den Sommerferien beginnt jetzt wieder der Unterricht

Wilhelm-Münster-Grundschule Baiersbronn: Für alle Schüler der Klassen 2 bis 4 beginnt das neue Schuljahr am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.10 Uhr. Für die Kinder der Ganztagsschule endet der Unterricht um 15.45 Uhr. Der Gottesdienst zum Schuljahresbeginn findet am Dienstag, 11. September, ab 7.45 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Für die Schulanfänger startet die Schulzeit, begleitet von den Eltern, am Samstag, 15. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst um 8.30 Uhr in der evangelischen Kirche. Die Einschulungsfeier beginnt um 10 Uhr in der Schwarzwaldhalle.

Grundschule Obertal : Der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 beginnt am Montag, 10. September, um 8.45 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Ab Dienstag findet dann Unterricht nach dem Stundenplan statt. Für die Klasse 1 beginnt die Schule am Freitag, 14. September, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, anschließend ist die Einschulungsfeier in der Schule.

Grundschule Mitteltal: Der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 beginnt am Montag, 10. September, um 7.55 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler findet am Samstag, 15. September, ab 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Aufnahmefeier statt.