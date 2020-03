Baiersbronn Nach Brand keine Guide-Michelin-Sterne für Traube Tonbach

Beide Restaurants im Stammhaus des Hotels Traube Tonbach in Baiersbronn waren in der Nacht zum 5. Januar aus unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. "In die Freude über den anhaltenden Aufschwung der deutschen Topgastronomie mischt sich das Bedauern über das plötzliche Aus für die "Schwarzwaldstube", teilte Michelin mit.