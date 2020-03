Baiersbronn Nach Brand in Traube Tonbach: Warten auf den Guide-Michelin

In Baiersbronn im Schwarzwald zerstörte in der Nacht zum 5. Januar ein Feuer das Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" und die mit einem Stern ausgezeichnete "Köhlerstube". Die "Köhlerstube" mit Küchenchef Florian Stolte hat ihren Betrieb im Haupthaus des Hotels inzwischen provisorisch wieder aufgenommen, beide Restaurants sollen ab Ostern in einer Zwischenlösung arbeiten, bevor ein neues Restaurantgebäude voraussichtlich Mitte 2021 eröffnet werden kann.