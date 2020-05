Baiersbronn Nach Brand in Traube Tonbach: Neustart für Gourmet-Tempel Schwarzwaldstube

Noch ist die Fassade des Gebäudes in Gerüste gehüllt. Und auch innen sieht am Dienstagmorgen alles noch unfertig aus. Die Flure sind mit Malerteppichen ausgelegt, aus den Decken hängen Kabel, allerorts stehen Kisten und Pakete. An Container erinnert das Ganze dennoch nicht: Die Restaurant-Räume sind hell mit großer Fensterfront und an der Rückseite mit einer Holzfassade verkleidet. Tatsächlich sind auch nur die Küchen der beiden Restaurants - Köhlerstube und Schwarzwaldstube - in Containern untergebracht. Die Speiseräume mit 32 sowie mit 38 Sitzplätzen befinden sich in einer angebauten Halle.