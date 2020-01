Baiersbronn Nach Brand in Traube Tonbach: Betrieb soll im April anlaufen

Wie soll es mit der Traube Tonbach weitergehen?

Auf einem Parkhaus der Anlage sollen drei große Container aufgestellt werden, sagte Finkbeiner. "Wir werden zwei Restaurants haben, eins mit 50 Sitzplätzen, eins mit 30, und die auch exklusiv einrichten." Er fügte mit Blick auf die Küchenmannschaft hinzu: "Die ganze Brigade bleibt im Hause." Die Zwischenlösung müsse "so gut sein", dass man an ihr gemessen werden könne. Finkbeiner äußerte sich in Paris am Rande einer Veranstaltung der "Grandes tables du monde", dies ist eine Vereinigung internationaler Spitzenrestaurants.