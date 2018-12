Baiersbronn Musiker sprühen nur so vor Spielfreude

"San Diego" oder das gelungene Tom-Jones-Medley begeisterten im ersten Teil des Konzerts die Gäste. Das Orchester servierte teilweise im Stil einer Big Band rasante Stücke mit viel Tiefgang. Kurz vor der Pause bot ein Mix aus den bekanntesten Stücken der amerikanischen Country-Rock-Band The Eagles nochmals hochklassige Blasmusik, die Spaß machte und viel Unterhaltungswert hatte. Milen Haralambov und sein Orchester sprühten nur so vor Spielfreude. Der Geschäftsführer des Blasmusikkreisverbands, Thomas Gaiser, ehrte kurz vor der Pause Maik Finkbeiner für seine langjährige Vorstandstätigkeit. "Bisher ist es ein wirklich tolles Konzert", lobte Gaiser das Trachtenblasorchester und gratulierte dem Kreisverbandsdirigenten Finkbeiner zu seiner Auszeichnung. Heiß begehrt waren die Lose zur Tombola in der Pause. Sie fanden reißenden Absatz. Der zweite Teil des Konzerts stand ganz im Zeichen der Weihnachtszeit und der Tradition. Bei den bekannten Weihnachtsliedern "O du Fröhliche" und "Tochter Zion" konnten die Gäste mit einstimmen. Märchenhaft wurde es mit dem Stück "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Auch ein Marsch und eine Polka waren zu hören. Das Publikum klatschte begeistert mit. Die Musiker gaben nochmals alles und präsentierten sich in Höchstform. Laut wurde eine Zugabe gefordert, die gerne vom Orchester gespielt wurde.