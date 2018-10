Baiersbronn Musiker bei Ausflug

Als Dank für die geleistete Probenarbeit und die Auftritte der letzten Monate ging es an einem sonnigen Herbsttag zum Adventure-Golfplatz. Dort wurden drei Gruppen gebildet, die auf 18 Spielbahnen gegeneinander antraten.

Das Besondere an den Bahnen sind die typischen Materialien des Schwarzwalds. So muss beispielsweise über Holz, einen Wasserlauf oder durch eine Felsenwand gespielt werden. Beim Pizzaessen in Baiersbronn klang der Nachmittag gemütlich aus.