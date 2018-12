Der Kirchenchor Obertal lädt zum Konzert für den zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr in die Kirche in Obertal ein. Der Chor, ein kleines Orchester, die Blockflötengruppe, Heike Stoll-Dieterle (Gesang) und Stefan Dieterle an der Orgel haben unter der Leitung von Anneliese Würth ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Im Mittelpunkt steht die Kantate "Denn uns ist ein Kind geboren" von Wolfgang Lüderitz für Solostimme, gemischten Chor, Streichorchester und Orgel. Der Eintritt ist frei. Foto: Kirchenchor