Baiersbronn Musik verführt zum Träumen

Texte als Ergänzung

Dass dies aber sicherlich nicht der letzte Auftritt vor einer größeren Zuschauerkulisse war, zeigte sich im Laufe ihrer Darbietungen. Gelang es den fünf bayerischen Musikern doch mit ihren vorgetragenen Weisen, ihre Zuhörer mit hinein zu nehmen in die besinnliche Vorweihnachtszeit. Die zwischen den einzelnen Stücken vorgetragenen Gedanken und Texte über Hirten, Advent, Warten auf Weihnachten, die Engel, St. Nikolaus oder Lichterglanz trugen dazu bei.

So verbreitete sich in der Mitteltaler Christuskirche bald eine geradezu meditative Stimmung und verführte die Zuhörer zum Träumen. Und während oben im Chorraum ein leuchtender Herrnhuter Stern den Weg zum Weihnachtsfest symbolisierte, zeigte ihn die "Oimräsal Musi" gleichsam musikalisch auf.

Auch Mark Mast lobte in seiner Ansprache die fünf "so wunderbar authentischen Musiker", die aus seinem "bayrischen Exil" nach Mitteltal gekommen waren. Mast war an diesem Nachmittag gleich in doppelter Funktion nach Mitteltal gekommen. Einerseits als Intendant des Schwarzwald Musikfestivals und Vorsitzender der Fördergesellschaft.

Freudestrahlend verkündete Mast, dass das Programmbuch 2018 fertiggestellt ist und verwies auf die dazu ausgelegten Flyer. Vorher hatte er bereits der Fördergesellschaft das neue Programm ausführlich präsentiert (wir berichteten).

Sichtlich freute sich Mast aber auch darüber, als gebürtiger Mitteltaler wieder einmal in seiner Heimatgemeinde sein zu können und bekannte, dass das Adventskonzert in der Christuskirche ein Jour fixe in seinem Terminkalender sei. Mast dankte Familie Bareiss für die perfekte Gastfreundschaft, die dieses Adventskonzert ermöglicht.