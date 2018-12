Baiersbronn Musik erfreut Senioren

Mit dabei war neben den Klavierschülern Matteo Fuchs mit seiner Trompete. Er spielte Weihnachtslieder auf der Trompete sowie ein russisches Volkslied zusammen mit Vanessa Herbert vierhändig am Klavier. Dana-Maria Junt spielte "Hava Nagila" am Klavier und wurde dabei gefühlvoll von Christopher Castro mit der Querflöte begleitet. Auch bei dem Stück "House of the Rising Sun" ließ sich Daniel Züfle von Christopher Castro begleiten. Vierhändig trugen Katie Fahrner und Rebecca Janda ein Stück am Klavier vor und verzauberten mit Rhythmus und Taktgefühl.

"What Shall we do With the Drunken Sailor" und "Go Down Moses" spielten David Klumpp und Daniel Züfle schwungvoll vierhändig am Klavier. Bei "Macht hoch die Tür" und "Tochter Zion" waren alle aufgefordert mitzusingen. Freudiger Applaus war der Lohn für die jungen Musiker.

Heimleiter Uwe Raible und Klavierlehrerin Lilli Heinle dankten allen Beteiligten.