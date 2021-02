Baiersbronn Murgtalblick Betreuungszentrum kämpft gegen das Virus

Die Mitarbeiter arbeiteten seit Monaten am Limit, so Petra Behrens, Einrichtungsleiterin sowohl des Betreuungszentrums Murgtalblick als auch des Seniorenzentrums Sonne Post in Klosterreichenbach. Dazu kämen für die Mitarbeiter die Schutzmaßnahmen wie das ständige Tragen der FFP2-Maske, das tägliche Testen und die ständige Spannung, wann es endlich aufhört. "Es ist nicht selbstverständlich, dass es Menschen in der Pflege gibt, die sich solchen Herausforderungen stellen", stellt Behrens fest. "Auch sie sind Menschen, die sich trotz eventuellen eigenen Ängsten unermüdlich in den Dienst pflegebedürftiger Menschen stellen."

Die erste Welle Anfang 2020 sei noch alleine im Murgtalblick-Betreuungszentrum in Schwarzenberg zu bewältigen gewesen, da das Seniorenzentrum Sonne Post noch nicht eröffnet war. "Unter höchster Konzentration und mit einem unglaublichen Einsatz aller Mitarbeiter konnten wir unsere Einrichtung buchstäblich in den Sommer ›retten‹", so Behrens zum Betreuungszentrum in Schwarzenberg. Der Schutz des Hauses in der ersten Phase der Pandemie sei nicht zuletzt deswegen gelungen, weil auch auf die Kooperationsbereitschaft der Bewohner wie der Angehörigen gesetzt werden konnte, auch wenn immer wieder um Verständnis für die Maßnahmen geworben werden musste. Auch die gute Zusammenarbeit mit der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt lobt Behrens.

Obwohl das Risiko einer Infektion nicht auf Null gesetzt werden könne, habe es bisher im Seniorenpflegeheim Sonne Post, das im April 2020 eröffnet wurde, noch keinen Infektionsfall gegeben, erklärt die Pflegedienstleiterin Sarina Recher.

Zum September 2020 hat die Unternehmensgruppe Burchard Führer in Baiersbronn den Pflegedienst Am Rosenberg übernommen. Er heißt nun "Pflegedienst Sonne Post".

Über ihn werden pflegebedürftige Menschen daheim versorgt. Pandemiebedingt hätte bislang noch kein Treffen mit den Klienten und deren Angehörigen arrangiert werden können, so die verantwortliche Pflegedienstleiterin Heike Hummel.

Seit Oktober 2020 gilt das sogenannte Testkonzept für alle drei Einrichtungen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus mit regelmäßigen Schnelltests für Mitarbeiter, Bewohner und Besucher.