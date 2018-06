Baiersbronn Mountainbiken und Kulinarisches als Gesamtpaket

Unter Anleitung von zertifizierten Mountainbike-Tourist-Guides der Baiersbronner Bikegruppe erkundeten die Teilnehmer an einem Wochenende unter Gleichgesinnten einige der schönsten Trails, Ecken und Plätze der Gemeinde – vorbei an Wasserfällen, beeindruckenden Aussichten und eiszeitlichen Karseen. Auch der Genuss kam nicht zu kurz: ob beim Essen in der Baiersbronner Hotellerie und Gastronomie, bei Pausen an verschiedenen Genussplätzen oder beim Barbecue. Bei Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen waren laut Baiersbronn Touristik alle Teilnehmer, darunter auch Mountainbiker, die schon beim ersten Trail- und Genuss­camps mit dabei waren, sowie die Guides begeistert von dem Wochenende.