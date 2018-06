Baiersbronn Motorradunfall: Fahrer war zu schnell unterwegs

Wegen des enger werdenden Kurvenverlaufs musste er wohl in extreme Schräglage gehen. So ragten Motorrad und Körper des jungen Bikers zumindest teilweise in die Gegenfahrbahn hinein. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er stieß gegen ein entgegenkommendes Auto. Am Ende überschlug sich das Motorrad und blieb auf dem rechten Seitenstreifen liegen. Der junge Biker stürzte schwer und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad stellte die Polizei sicher. Ein Unfallsachverständiger ist hinzugezogen worden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.