Baiersbronn Mobiler Damm flexibel einsetzbar

Baiersbronn. Der Kauf ist an die Zuschusszusage vom Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz gebunden. Der Kauf eines mobilen Hochwasserschutzes ist Teil der Hochwasserschutzkonzeption der Gemeinde. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Baiersbronn hatte sich die Gemeindeverwaltung über verschiedene Hochwasserschutz- Systeme informiert. Zu den Auswahlkriterien gehörten unter anderem der effektive Einsatz, die Kosten und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Bernd Oesterle vom Bauamt erläuterte dem Gremium die Vorteile des sogenannten Hydrobaffle, ein mobiler Damm, der mit Wasser befüllt wird. Er wurde bereits von der Feuerwehr getestet. "Die Übung war ein voller Erfolg, auch das Wasserwirtschaftsamt war begeistert", berichtete Oesterle. Zunächst sollen 550 Laufende Meter des Hydrobaffle in der Größe drei (Wassertiefe bis etwa 70 Zentimeter) angeschafft werden. Der Einsatz kann in kürzester Zeit erfolgen und der Damm an verschiedenen Orten in der Gesamtgemeinde Baiersbronn aufgebaut werden.

"Mit dem Damm kann man entweder Dämme anlegen, Rückhaltebecken bauen, Objekte umschließen, vorhandene Dämme auflasten oder Kanäle anlegen", beschrieb Oesterle die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Angebot für den mobilen Damm liegt bei rund 150 000 Euro brutto. Da er zur Hochwasserkonzeption der Gemeinde gehört, ist er bis zu 70 Prozent zuschussfähig.